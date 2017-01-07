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Оказалось, что Angry Birds - это реальность

Моржи любят поиграть в опасные игры с птицами
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

Исследователи выяснили, что моржи играют с птицами: млекопитающие подбрасывают и топят свои живые "игрушки". Иногда такие забавы заканчиваются смертью пернатых, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Ученые с каждым годом выявляют все больше необычных повадок у ластоногих. И сейчас российские исследователи впервые описали случай, когда моржи играют в «опасный Angry Birds». Ученые проводили наблюдения на расположенном в Чукотском море острове Колючин. Там обитают моржи Odobenus rosmarus и птицы. Последние гнездятся неподалеку от лежбищ морских млекопитающих.

Моржи кажутся людям «милыми» и «флегматичными». Однако на самом деле это далеко не всегда так. Исследователи выяснили, что эти животные игривы и предпочитают активные забавы с участием птиц. За время наблюдения моржи 71 раз взаимодействовали с птицами.

«Предметная игра у диких моржей описана впервые», – говорят исследователи Карина Каренина и Андрей Гилев.

Ластоногие играют с птицами, как с футбольными мячами. Моржи подбрасывают птиц, дуют на них ноздрями, обрызгивают водой. Иногда к такой игре подключается другой морж. После «дружеского матча» птица может быть съедена, но обычно это происходит с уже мертвыми пернатыми. Игры моржей с живыми птицами, как ни странно, заканчиваются смертью последних относительно редко.

Чаще всего – в 80% случаев – забавы с птицами устраивают молодые самцы. Самки моржей и более старые самцы такими играми почти не интересуются. Наблюдения интересны еще и потому, что моржи, как показывают другие исследования, очень редко нападают на теплокровных. Чаще всего эти ластоногие предпочитают в пищу пластинчатожаберных моллюсков и других донных беспозвоночных. Иногда в их рацион входит рыба.

Odobenus rosmarus – единственный на сегодняшний день вид семейства моржовых. По размерам тела среди ластоногих морж уступает только морскому слону.

Ранее другие исследователи сняли на видео тюленя-каннибала, утопившего и съевшего детеныша. Ученые считают, что такая стратегия может увеличивать шансы на размножение у этих животных.

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