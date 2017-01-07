В Приморье проверили, как телефоны ловят сеть на трассе

Всероссийский мониторинг проводился для обновления ​карт покрытия федеральных трасс мобильной сетью

Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

В Приморском крае Роскомнадзор проверил, как мобильные телефоны ловят сеть на федеральной трассе Хабаровск-Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всероссийский мониторинг проводился для обновления карт покрытия дорог федерального значения услугами радиотелефонной связи стандартов 2G и 3G.

Исследовалось покрытие трасс четырьмя крупнейшими операторами мобильной связи. К концу 2016 года лучшие показатели были отмечены в Центральном, Южном и Северо-Западном федеральных округах. Всего же на 16 федеральных дорогах России из 30 зафиксировано 100%-ное покрытие хотя бы одним из сотовых операторов.