В Приморье скончалась Галина Островская, известный театральный критик и деятель культуры

Она одна из тех, кто стоял у истоков художественного вещания на телевидении края

Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 6 января на восемьдесят первом году жизни скончалась заслуженный работник культуры РФ, известный театральный критик и преподаватель Галина Островская, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Вести.Приморье. В мае 2016 года Галина Осровская отметила 80-летие.

Она одна из тех, кто стоял у истоков художественного вещания на телевидении края. В регионе ее знали как опытного преподавателя истории театра, авторитетного театрального критика и мастера художественного слова. Галина Островская оставила глубокий след в приморской журналистике. Редакция РИА VladNews скорбит вместе с родными и близкими этой поистине уникальной женщины.