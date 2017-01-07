В Приморье скончалась Галина Островская, известный театральный критик и деятель культуры 00:33, 07 января В Приморье скончалась Галина Островская, известный театральный критик и деятель культуры
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Культура

В Приморье скончалась Галина Островская, известный театральный критик и деятель культуры

Она одна из тех, кто стоял у истоков художественного вещания на телевидении края
Фото: Владивосток-3000 Фото: Владивосток-3000
Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 6 января на восемьдесят первом году жизни скончалась заслуженный работник культуры РФ, известный театральный критик и преподаватель Галина Островская, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Вести.Приморье. В мае 2016 года Галина Осровская отметила 80-летие.

Она одна из тех, кто стоял у истоков художественного вещания на телевидении края. В регионе ее знали как опытного преподавателя истории театра, авторитетного театрального критика и мастера художественного слова. Галина Островская оставила глубокий след в приморской журналистике. Редакция РИА VladNews скорбит вместе с родными и близкими этой поистине уникальной женщины.

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