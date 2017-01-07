В Приморье 10 фирм поплатились за игнорирование Роскомнадзора

Мировые судьи вынесли соответствующие решения

Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

В Приморье административное наказание понесли 10 фирм, не предоставивших вовремя данные по запросу Роскомнадзора края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Действия компаний были квалифицированы как нарушение части 4 статьи 20 ФЗ «О персональных данных». В связи с этим мировые судьи Владивостока, Уссурийска и Находки вынесли решения о наказании за правонарушение по статье 19.7 КоАП РФ.

Четыре компании получили штрафы в размере трех тысяч рублей, еще шесть - предупреждения.

Стоит отметить, что в соответствии с законодательством РФ оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по его запросу информацию, необходимую для осуществления деятельности указанного органа.