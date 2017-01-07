В Великобритании бездомному бросили монету стоимостью 12 тысяч долларов

Мужчина обратился к полицейским, чтобы узнать стоимость находки

Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

В Великобритании в городе Эксетер неизвестный бросил бездомному коллекционные 50 пенсов, стоимость которых составляет около 10 тысяч фунтов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Увидев монету необычной формы с изображением кролика, мужчина обратился к полицейским с просьбой узнать, сколько она может стоить. При помощи смартфонов правоохранители выяснили, что бездомный стал обладателем одной из нескольких сотен коллекционных монет, выпущенных в апреле 2016 года в честь 150-летия известной детской писательницы Беатрис Поттер.



На семиугольных монетах нарисованы персонажи сказок писательницы: кролик Питер, Ухти-Тухти, бельчонок Джонни и другие.



На момент выпуска каждый набор, состоявший из нескольких 50-пенсовиков, стоил 55 фунтов (около 60 долларов). Весь тираж был раскуплен всего за восемь дней, и тогда монеты начали продавать на интернет-аукционах за тысячи фунтов.



Как бездомный планирует поступить с находкой неизвестно.