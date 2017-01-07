Поиски продолжаются

Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

В Москве правоохранительные органы и спецслужбы занимаются поиском грузовика, угнанного неизвестными на юго-западе столицы.



Отметим, что ФСБ разыскивает похищенный московский грузовик, так как опасается теракта «как в Берлине». Силовики переживают, что транспортное средство могло попасть в руки экстремистов.



Есть опасения, что машина может быть использована для проведения теракта, аналогичного тому, который произошел в Берлине 19 декабря прошлого года.



Отметим, что грузовик «Хино-1226», принадлежавший компании «Невафрут», был похищен в период с 17.00 29 декабря до 1.00 1 января от дома по улице Изюмская. Стоимость похищенной машины составляет 4 млн рублей. Правоохранители сразу же сообщили об инциденте в ФСБ. У спецслужб нет информации о том, что конкретно этот грузовик может быть использован для проведения террористической атаки. Однако в связи с недавними трагическими событиями в Европе решено уделять повышенное внимание всем угонам грузовых машин.



Напомним, что 19 декабря на рождественской ярмарке в Берлине в толпу людей влетел грузовик. В результате произошедшего погибли 12 и пострадали 48 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная на территории РФ террористическая группировка ИГИЛ.