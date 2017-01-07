Тимати снялся в детской передаче «Спокойной ночи малыши»

Рэпер сделал подарок своей дочери

Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

Известный российский рэпер Тимати ради своей двухлетней дочери Алисы снялся в детской передаче «Спокойной ночи малыши», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг

Он уже неоднократно говорил о том, что ради Алисы готов на все. И в этот раз артист записал поздравление для малышки от героев передачи «Спокойной ночи, малыши!» Хрюши и Каркуши.

«Уважаемая Алиса Тимуровна, если бы мой папа записал мне в детстве такое поздравление, я, наверное, до последних классов школы ни на секунду не сомневался бы в том, что он волшебник. В свою очередь, я собираюсь оставаться в этом статусе для тебя — вплоть до твоего замужества. С любовью. Твой папа», - обратился он к дочери с телевизионного экрана.

Как оказалось, Тимати участвовал в записи передачи на канале «Карусель».

Алиса, несмотря на свой юный возраст, уже дебютировала на большой сцене. Она приняла участие в премьере детского спектакля «Дон Кихот», став самой маленькой дебютанткой.