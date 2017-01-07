В Приморье скончалась Галина Островская, известный театральный критик и деятель культуры 00:33, 07 января В Приморье скончалась Галина Островская, известный театральный критик и деятель культуры
Девушка выпала из окна во Владивостоке 23:01, 06 января Девушка выпала из окна во Владивостоке
Поиски пропавшего рыбака во Владивостоке продолжаются 13:06, 06 января Поиски пропавшего рыбака во Владивостоке продолжаются
Новостная лента
Январь, 07 суббота
03:40
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
03:40
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
03:40
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
03:34
ФСБ разыскивает похищенный московский грузовик
02:09
Тимати снялся в детской передаче «Спокойной ночи малыши» Видео
00:33
В Приморье скончалась Галина Островская, известный театральный критик и деятель культуры
Январь, 06 пятница
23:45
Мозг можно накачать, занимаясь спортом, - ученые
23:01
Девушка выпала из окна во Владивостоке
22:10
Ученые узнали, когда мужчина окончательно прощается с детством
20:13
В Башкирии погиб школьник, показав приятелю огнедышащего дракона
19:15
Мужчина с ножом ранил 11 детей в детсаду в Китае
18:07
Частый секс влияет на размер и форму половых органов, - ученые
17:29
Топ-10 самых ожидаемых фильмов в 2017 году
16:25
Пенсионный возраст в России будут поднимать постепенно
16:02
В Хабаровске полыхал склад деревянных изделий
15:59
В Благовещенске сгорел автомобильный бокс на десятки машин
15:20
Доллар упал ниже 60 рублей впервые с июля 2015 года
15:02
Полицейский Дед Мороз посетил социально-реабилитационный центр в Приморье
14:34
Рождественские гадания 2017
14:01
Несовершеннолетние преступники Приморья получили подарки к Новому году
13:57
Две автоледи не поделили дорогу в Приморье
13:44
Подводные силы Тихоокеанского флота празднуют 112-ю годовщину со дня образования Фото
13:26
Вегетарианство разрушает мозг, - ученые
13:10
Материнский капитал в 2017 году: последние новости
13:06
Поиски пропавшего рыбака во Владивостоке продолжаются
12:32
Шоколад и мясо уничтожают психику человека, - ученые
12:26
Серега Питерский улетел домой, но обещал вернуться
12:01
Что приготовить на Рождество: 12 постных блюд на Сочельник
11:45
Отменены восемь рейсов междугородних автобусов из Владивостока
11:45
Погорельцы дома в Чугуевке, где погиб пожарный, остались без крова Фото
11:29
Как приготовить Сочиво на Рождество
11:27
По факту смерти пожарного при исполнении служебных обязанностей в Приморье проводится доследственная проверка
11:01
Приморец попытался ограбить продуктовый магазин с помощью игрушечного пистолета
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4062 (1) от 04 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Спасибо за гордую птицу!
Издание Шекспира с владивостокской ноткой
В светлый праздник хмурых туч не будет
Береженого бог бережет. И МЧС
Празднуем Рождество вместе
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Тимати снялся в детской передаче «Спокойной ночи малыши»

Рэпер сделал подарок своей дочери
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, суббота, 07 января , РИА Vladnews.

Известный российский рэпер Тимати ради своей двухлетней дочери Алисы снялся в детской передаче «Спокойной ночи малыши», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг

Он уже неоднократно говорил о том, что ради Алисы готов на все. И в этот раз артист записал поздравление для малышки от героев передачи «Спокойной ночи, малыши!» Хрюши и Каркуши.

«Уважаемая Алиса Тимуровна, если бы мой папа записал мне в детстве такое поздравление, я, наверное, до последних классов школы ни на секунду не сомневался бы в том, что он волшебник. В свою очередь, я собираюсь оставаться в этом статусе для тебя — вплоть до твоего замужества. С любовью. Твой папа», - обратился он к дочери с телевизионного экрана.

Как оказалось, Тимати участвовал в записи передачи на канале «Карусель».

Алиса, несмотря на свой юный возраст, уже дебютировала на большой сцене. Она приняла участие в премьере детского спектакля «Дон Кихот», став самой маленькой дебютанткой.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Топ-10 самых ожидаемых фильмов в 2017 году
17:29, 06 января 2017 Топ-10 самых ожидаемых фильмов в 2017 году

Какие премьеры больше всего ждут в мире

Полицейский Дед Мороз посетил социально-реабилитационный центр в Приморье
15:02, 06 января 2017 Полицейский Дед Мороз посетил социально-реабилитационный центр в Приморье

Для ребят были подготовлены подарки

Рождественские гадания 2017
14:34, 06 января 2017 Рождественские гадания 2017

На чем и как гадать в ночь перед Рождеством

Несовершеннолетние преступники Приморья получили подарки к Новому году
14:01, 06 января 2017 Несовершеннолетние преступники Приморья получили подарки к Новому году

Для ребят было организовано театрализованное преставление

Подводные силы Тихоокеанского флота празднуют 112-ю годовщину со дня образования
13:44, 06 января 2017 Подводные силы Тихоокеанского флота празднуют 112-ю годовщину со дня образования

Во Владивостоке прошли памятные мероприятия

Серега Питерский улетел домой, но обещал вернуться
12:26, 06 января 2017 Серега Питерский улетел домой, но обещал вернуться

Путешественник остался недоволен своим путешествием

Что приготовить на Рождество: 12 постных блюд на Сочельник
12:01, 06 января 2017 Что приготовить на Рождество: 12 постных блюд на Сочельник

Традиционные и современные блюда