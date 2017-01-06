В Благовещенске сгорел автомобильный бокс на десятки машин

Ведется расследование

Владивосток, пятница, 06 января , РИА Vladnews.

В Благовещенске на улице Горького позавчера произошло возгорание бокса (размером 20х60 м) переделанного под автомобильную стоянку, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ.

Незамедлительно по повышенному рангу сложности к месту происшествия выехали подразделения Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона. Огнеборцы одновременно производили тушение огня, эвакуацию находящихся внутри бокса автомобилей, а также защиту рядом стоящего административного здания.

Благодаря слаженным действиям пожарных подразделений удалось локализовать пожар на площади 600 кв м. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время сотрудниками государственного пожарного подзора устанавливается причина пожара и материальный ущерб.