Полицейский Дед Мороз посетил социально-реабилитационный центр в Приморье

Для ребят были подготовлены подарки

Владивосток, пятница, 06 января , РИА Vladnews.

Председатель Совета ветеранов и сотрудники отдела МВД России по Ханкайскому району навестили ребят, встречающих новогодние праздники в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних села Первомайское.

Старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Евгений Маруфов и председатель Совета ветеранов отдела внутренних дел Виктор Маслич напомнили ребятам о мерах личной безопасности, поздравили с праздником и пожелали, чтобы в Новом году сбылись самые заветные мечты, было много улыбок и хорошего настроения.

В завершение встречи полицейские вручили детям новогодние подарки: мальчикам - наборы для выжигания, девочкам и детям младшего возраста - раскраски. Кроме того, для всех воспитанников реабилитационного центра полицейские приобрели DVD-плеер и спортинвентарь.