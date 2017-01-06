Мозг можно накачать, занимаясь спортом, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, пятница, 06 января , РИА Vladnews.

Ученые из Финляндии в ходе исследований доказали, что занятия спортом полезны не только для тела, но и для мозга, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский Форум.

Специалисты провели эксперименты, результат которых показал, что нагрузка на разные группы мышц приводит к тому, что также увеличивается и объем мозга человека.

В эксперименте принимали участие десять пар близнецов-мужчин, которые занимались спортом разное количество времени: один вел пассивный образ жизни, а второй тренировался.

После этого добровольцам следовало пройти МРТ, которое показало, что у тех, кто занимается спортом, активна часть мозга, отвечающая за координацию. А также эта часть мозга была больше, чем остальные.

По словам ученых, данное исследование поможет лечить паралич и другие заболевания.