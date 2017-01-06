Вегетарианство разрушает мозг, - ученые

Организм начинает страдать от нехватки белка

Владивосток, пятница, 06 января , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования доказали, что отказ от мяса негативно влияет на здоровье людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский форум.

Отказ от мяса может привезти к нарушениям в работе мозга человека.

Специалисты провели исследование, результат которого показал, что употребление только пищи растительного происхождения приводит к уменьшению массы головного мозга, что сказывается на развитии человека.

Как оказалось, что в организме наступает дефицит белка, который не восполняется растительной пищей, поэтому нарушается весь пищевой баланс.

Ученые отмечают, что организму необходим витамин В12, который содержится в мясе, рыбе и молоке.