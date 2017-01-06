Вегетарианство разрушает мозг, - ученые

Американские ученые в ходе исследования доказали, что отказ от мяса негативно влияет на здоровье людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Медицинский форум.
Отказ от мяса может привезти к нарушениям в работе мозга человека.
Специалисты провели исследование, результат которого показал, что употребление только пищи растительного происхождения приводит к уменьшению массы головного мозга, что сказывается на развитии человека.
Как оказалось, что в организме наступает дефицит белка, который не восполняется растительной пищей, поэтому нарушается весь пищевой баланс.
Ученые отмечают, что организму необходим витамин В12, который содержится в мясе, рыбе и молоке.