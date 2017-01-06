Ученые узнали, когда мужчина окончательно прощается с детством

Специалисты узнали, что привлекает мужское население в детских развлечениях

Владивосток, пятница, 06 января , РИА Vladnews.

Британские ученые выяснили, когда мужчина окончательно становится взрослым и прощается со своим детством, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Как оказалось, легкий инфантилизм присущ многим мужчинам. Однако в 40-летнем возрасте все-таки у большинства мужчин наступает окончательное взросление. Именно 40 лет для мужчины – это своеобразный рубеж, после которого они посвящают себя семье и детям.

По мнению специалистов, до этого времени большинство мужчин не готовы нести ответственность за свои действия, за себя и близких.

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого ознакомились с аудиторией детского телеканала. Результат показал, интерес к играм и мультфильмам проявляют большинство мужчин в возрасте до сорока лет и только после 43 лет мужчины полностью теряют интерес к детским развлечениям и переключаются на взрослые заботы.

А вот что касается женщин, то они в большинстве случае начинают взрослеть только после 32 лет.