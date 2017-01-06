Поиски пропавшего рыбака во Владивостоке продолжаются

Мужчина ушел из 29 декабря и до сих пор не вернулся

Владивосток, пятница, 06 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке ведутся поиски пропавшего рыбака, который 29 декабря ушел из дома и до настоящего времени не вернулся, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В настоящее время к поиску уже подключились спасатели. По последней информации, 70-летний мужчина 29 декабря ушел на рыбалку в районе острова Скребцова и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно. Накануне спасатели обследовали береговую часть в районе станции Чайка и акватории Амурского залива и острова Скребцова, но поиск никаких результатов не дал.