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Поиски пропавшего рыбака во Владивостоке продолжаются

Мужчина ушел из 29 декабря и до сих пор не вернулся
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, пятница, 06 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке ведутся поиски пропавшего рыбака, который 29 декабря ушел из дома и до настоящего времени не вернулся, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В настоящее время к поиску уже подключились спасатели. По последней информации, 70-летний мужчина 29 декабря ушел на рыбалку в районе острова Скребцова и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно. Накануне спасатели обследовали береговую часть в районе станции Чайка и акватории Амурского залива и острова Скребцова, но поиск никаких результатов не дал.

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