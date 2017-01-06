В Башкирии погиб школьник, показав приятелю огнедышащего дракона

Проводится проверка

Владивосток, пятница, 06 января , РИА Vladnews.

12-летний школьник погиб в Башкирии, показав приятелю огнедышащего дракона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Республике Башкортостан.

Сообщается, что трагедия произошла в среду, 4 января. Установлено, что двое 12-летних мальчиков купили в магазине три газовых баллончика и стали баловаться в подсобном помещении магазина. Один из них набрал в рот газ и хотел устроить огненное шоу, но сделать ему этого не удалось. Школьник потерял сознание и был госпитализирован. Однако медики спасти жизнь мальчику не смогли.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Из магазина были изъяты все газовые баллончики.