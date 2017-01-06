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Общество

Несовершеннолетние преступники Приморья получили подарки к Новому году

Для ребят было организовано театрализованное преставление
Фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю Фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю
Владивосток, пятница, 06 января , РИА Vladnews.

Председатель Общественного совета при УМВД России по Приморскому краю Светлана Морозова поздравила подростков из следственного изолятора Владивостока с новогодними праздниками, передав им подарки. В учреждении содержатся несовершеннолетние, подозреваемые в совершении преступлений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Праздничное мероприятие началось с театрализованного представления. В основу сюжета легла поучительная история, в которой сказочные персонажи - лиса и медведь, совершив преступления, попали в тюрьму. Раскаявшись, звери написали письмо Деду Морозу, попросив освобождения и пообещав впредь не нарушать закон.

После спектакля ребятам были вручены фрукты, сладости и подарки, подготовленные Светланой Морозовой при поддержке администрации Владивостока.

Светлана Сергеевна подчеркивает, что с каждым годом число несовершеннолетних подследственных владивостокского СИЗО неизменно сокращается: «С несовершеннолетними подозреваемыми я работаю 26 лет. Помню, в 90-е годы в этом же СИЗО находилось до 200 подростков. Попадались кто за что. Кто-то курицу украл, кто-то – конфеты. Дети есть хотели. Сегодня таких оступившихся подростков в разы меньше, потому что меняется отношение общества к ним, эффективнее работают органы системы профилактики. Я уверена, это правильно. В тюрьму ребята чаще всего попадают не потому, что они такие плохие, а потому, что взрослые вовлекли их в противоправную деятельность или никто не помог, не обратил внимания на подростка, оказавшегося в сложной жизненной ситуации. С такими несовершеннолетними нужно работать, чтобы они закон больше не преступали».

На сегодняшний день во владивостокском СИЗО содержатся 15 несовершеннолетних. Большинство из них — мальчишки 16-17 лет. Есть те, кого привезли из воспитательных колоний, есть те, кто попал впервые. Объединяет ребят одно – у них есть шанс начать нормальную жизнь.

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