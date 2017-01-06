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Общество

Серега Питерский улетел домой, но обещал вернуться

Путешественник остался недоволен своим путешествием
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, пятница, 06 января , РИА Vladnews.

Серегу Питерского вместе с мамой проводили в аэропорту Хабаровска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Инстаграм.

Сообщается, что известный путешественник, который дошел пешком от Санкт-Петербурга до Владивостока, остался недоволен, так как свое путешествие ему пришлось прервать, и он не дошел до Сахалина.

Как рассказал сам российский Форест Гамп, он хочется семью, именно она сможет остановить его от путешествий.

Однако в аэропорту Серега Питерский заявил, что его идеальное путешествие должно было длиться как минимум 40 лет, а лучше всю жизнь.

Решится ли Серега еще на путешествия – неизвестно. Но в течение года за его жизнь наблюдала вся страна. 

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