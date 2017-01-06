Частый секс влияет на размер и форму половых органов, - ученые

Специалисты выяснили, почему женщины теряют интерес к потомству

Владивосток, пятница, 06 января , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования выяснили, что частый секс способствует увеличению половых органов.

Специалисты провели исследование, в котором главными героями стали жуки-могильники. Жуков разделили на две группы: впервой оказались те, которые чаще спаривались, а во второй наоборот.

Результат показал, что жуки из экспериментальной группы, где были самки, демонстрировали увеличение половых органов. Эта тенденция сохранилась и для следующего поколения. Но как это работает, и причину специалисты пока не установили.

Как отмечают исследователи, что увеличение органов размножения стало приглушать материнский инстинкт, в результате чего женская особь жуков-могильщиков стала относиться к потомству пренебрежительно. А вот жуки из второй группы не претерпели никаких изменений.