Отменены восемь рейсов междугородних автобусов из Владивостока

Транспортные средства не вышли из-за поломки

Владивосток, пятница, 06 января , РИА Vladnews.

В пятницу, 6 января, были отменены восемь рейсов междугородних автобусов их Владивостока, которые следовали по маршрутам в Артем, Врангель, Кировку и Спасск-Дальний, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сервис «Транспорт» на VL.ru.

На сегодня отменены рейсы:

№ 205МП Владивосток - Артём, 11.35, 06.01.2017;

№ 205МП Владивосток - Артём, 12.05, 06.01.2017;

№ 205МП Владивосток - Артём, 15.00, 06.01.2017;

№ 205МП Владивосток - Артём, 18.00, 06.01.2017;

№ 536 Владивосток - Врангель, 14.50, 06.01.2017;

№ 539 Владивосток - Кировка, 18.00, 06.01.2017;

№ 506 Владивосток - Находка, 15.45, 06.01.2017;

№ 502 Владивосток - Спасск, 21.30, 06.01.2017.

Сообщается, что причиной отмены автобусов в Артем стала поломка транспортных средств, остальные рейсы отменили компании-перевозчиков.