Приморец попытался ограбить продуктовый магазин с помощью игрушечного пистолета

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 06 января , РИА Vladnews.

В отдел полиции по городу Уссурийску поступило сообщение о нападении на продуктовый магазин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На месте происшествия был задержан 24-летний мужчина. Установлено, что фигурант дела, зайдя в торговый павильон, направил на продавца предмет, похожий на пистолет, и потребовал деньги и алкоголь.

Продавец успела нажать тревожную кнопку, благодаря чему злоумышленник был задержан сотрудниками вневедомственной охраны Федеральной службы войск Росгвардии. Подозреваемый попытался скрыться, бросив игрушечный пистолет, однако был задержан и передан полицейским.

В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет с выплатой крупного денежного штрафа.