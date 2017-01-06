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Общество

Топ-10 самых ожидаемых фильмов в 2017 году

Какие премьеры больше всего ждут в мире
Фото: picstopin.com Фото: picstopin.com
Владивосток, пятница, 06 января , РИА Vladnews.

На сайте американского сервиса Fandango, занимающегося продажей билетов через интернет и по телефону, был размещен список самых ожидаемых фильмов, премьеры которых запланированы на этот год, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

На первом месте в перечне - восьмой эпизод основной части саги «Звездные войны». Российский прокат фильма Star Wars Episode VIII режиссера Райана Джонсона начинается 14 декабря.

На втором месте из числа ожидаемый кинолент оказался сиквел кинокомикса про енотов и самоходных дендроидов «Стражи Галактики». Этот фильм россияне увидят 4 мая.

В свою очередь третье место получил фильм-сказка «Красавица и Чудовище». Картину можно будет посмотреть в России с 16 марта.

На четвертой строчке - супергероиня вселенной DC «Чудо-женщина», фильм, основанный на одноименном комиксе. На экранах в России - с 1 июня.

На пятой и шестой позициях - тоже комиксы. «Человек-паук: Возвращение домой», который россияне увидят 6 июля и «Лига справедливости: Часть 1», который можно будет посмотреть 16 ноября.

Седьмое место топа занял фильм «Форсажа», который будет показан в России 13 апреля. На восьмой позиции оказался эротический триллер «На пятьдесят оттенков темнее» в качестве продолжения «Пятидесяти оттенков серого». Вслед за ним идет фильм о Росомахе «Логан» с Хью Джекманом, премьера которого ожидается 2 марта. А замыкает первую десятку анимационная лента «Гадкий Я 3», которую нам покажут 8 июля.

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