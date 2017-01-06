Доллар упал ниже 60 рублей впервые с июля 2015 года

Курсы валют

Владивосток, пятница, 06 января , РИА Vladnews.

В четверг, 5 января, впервые с 31 июля 2015 года курс доллара опустился ниже 60 рублей и составил 59,92 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на торги на Московской бирже.

Также свои позиции понизила и европейская валюта, курс которой составил 62,81 рубля.

Отметим, что курс доллара и евро падает на фоне роста котировок нефти, а также после оформления соглашения ОПЕК с не входящими в картель странами по ограничению добычи нефти. Известно, что на бирже ICE в Лондоне цена на нефть марки Brent выросла на 0,34% - до 56,65 доллара за баррель. Согласно прогнозам цена на нефть может перешагнуть психологическую отметку в $60.

Впрочем, эксперты уже успели предупредить и о возможности отката нефтяных цен, за которым может последовать падение курса рубля.

Как считает аналитик «Альпари» Роман Ткачук, локально нефтяные котировки могут подниматься выше $60, но в этом случае активизируются продавцы.

И тем не менее, по его словам, резко снизить добычу нефти многим участникам соглашения будет нелегко.