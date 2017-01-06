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Политика и экономика

Материнский капитал в 2017 году: последние новости

Этот вид социального пособия выплачивается в России с 2007 года
Фото: Яндекс.Ру Фото: Яндекс.Ру
Владивосток, пятница, 06 января , РИА Vladnews.

Материнский капитал в 2017 году, а если говорить официальным языком «единовременное пособие от государства женщине, родившей второго и последующих детей и которая ни разу не воспользовалась данным видом социальной помощи населению», в 2017 году будет выплачиваться по тем же нормам, что и в 2016 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 


Этот вид социального пособия выплачивается в России с 2007 года. Изначально оно было ориентировано на то, чтобы простимулировать деторождение и увеличить население страны. Программа была рассчитана до 2016 года. Но поскольку мера оказалась эффективной, власти решили ее не сворачивать. В соответствии с изменениями, внесенными в программу законом от 30.12.2015 № 433-ФЗ, ее действие продлевается до 31 декабря 2018 года. Поэтому женщины, родившие в 2017 году второго и последующих детей, также получат материнский капитал.

Ранее стало известно, что в 2017 году индексация материнского капитала проводиться не будет. То есть, сумма данной выплаты составляет 453 тыс 26 руб. Изначально маткапитал индексировали ежегодно в соответствии с темпами роста инфляции. Благодаря этому механизму с 2007 по 2015 год размер сертификата вырос с 250 до 453 тыс.рублей.

Маткапитал можно потратить на увеличение жилплощади, оплату услуг детского сада (института, техникума). Также их можно положить на накопительную часть пенсии, либо потратить на реабилитацию тяжело больного ребенка.

Чтобы получить маткапитал, женщине необходимо после рождения ребенка обратиться в службу социальной защиты населения. При себе необходимо иметь паспорт, а также свидетельство о рождении ребенка. Женщине придется написать заявление. И уже спустя 2-3 месяца она получит сертификат.
Следует отметить, что материнский капитал может получить и отец ребенка, если мать умерла при родах, либо ее решили родительских прав.

При этом важно помнить, что сертификат выдается только один раз в жизни за второго ребенка (или любого последующего), рожденного или усыновленного после 1 января 2007 года. То есть, если ранее маткапитал женщина получала на своего ребенка, то на последующих детей в 2017 году будет так же невозможно, как и во все годы для этого. В правительстве отмечают, что во многих регионах страны действуют отдельные программы материальной помощи многодетным семьям, которыми и могут воспользоваться такие семьи.

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