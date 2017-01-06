Полицейский Дед Мороз продолжает дарить подарки приморцам

Акция проходит ежегодно

Владивосток, пятница, 06 января , РИА Vladnews.

Традиционно в дни Новогодних праздников в Приморье проходит акция «Полицейский Дед Мороз», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Главный герой праздника – Дед Мороз поздравляет водителей с Новым годом и напоминает о необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

На центральной площади города Дальнегорска инспектор дорожно-патрульной службы Евгений Литвин в образе Деда Мороза вместе со своим помощником медведем, инспектором по розыску Артуром Гордиенко, останавливали автомобилистов и поздравляли их с Новым годом.

Полицейские вручали автолюбителям подарки в виде рисунков, которые подготовили участники детских творческих конкурсов. Работы школьников напомнили автомобилистам о необходимости соблюдения скоростного режима, правилах перевозки несовершеннолетних. Полицейский Дед Мороз дарил участникам акции сладкие призы и буклеты о Правилах дорожного движения, а также новогодние поздравления.

Автомобилисты и пассажиры, в свою очередь, поздравляли инспекторов ГИБДД, говорили добрые слова, желая сил и терпения в нелегкой службе.