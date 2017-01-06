Во Владивостоке сегодня -5 °C

Сегодня, 6 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ветер север-западный умеренный. Температура воздуха ночью -9...-32 °C, днем 0...-12°C, сообщает Примпогода.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура ночью - 11...-13°C, днем -3...-5 °C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -22...-24°C, днем -4...-6°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -9...-11°C, днем -2...-4°C.