Что приготовить на Рождество: 12 постных блюд на Сочельник

Традиционные и современные блюда

Владивосток, пятница, 06 января , РИА Vladnews.

Все хозяйки перед праздником задаются вопросом, что же приготовить, ведь в Святой вечер на столе обязательно должны быть 12 блюд – в честь 12 апостолов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Некоторые блюда дошли до нас так, как их готовили еще деды-прадеды, а некоторые забылись и им на замену пришли более современные. Единственное, что сохранилось неизменным: все блюда должны быть постными, то есть без яиц, животных жиров, мяса, молочных продуктов. Что же можно приготовить в Сочельник?

1.Кутья (кутя). Главным блюдом Святого вечера является кутья. У нас ее готовят только из пшеницы. Кутья представляет собой густую кашу, заправленную орехами. Также к пшенице можно добавить много мака - мак и мед издавна были символами богатства и здоровья семьи, и изюмины. Еще добавляют вишневое варенье. Кутья может быть и жидкой. Современные хозяйки умудряются добавлять в нее сушеные импортные фрукты (инжир, финики, бананы).

Следует заметить, что пшеницу на кутью нужно брать только битую. Кутьи готовят много. Ее едят все рождественские дни, носят родственникам, кутью очень любят дети.

2.Узвар (Взвар). Узвар – это приятный прохладный напиток из сухих фруктов и ягод. Еще в узвар добавляют мед. Название этого напитка походит от глагола «заварить», потому что фрукты только доводятся до кипения, а заваривать узвар можно в термосе. В узвар хозяйки стараются положить сушеные яблоки и груши. Сливы, абрикосы, вишни, изюм и другие фрукты кладут по мере наличия их в доме. Также в узвар добавляют корицу и гвоздику.

3.Рыба. Когда-то рыба на столе в Сочельник свидетельствовала о зажиточности хозяев. Чаще кушанья из нее подавали на ужин в предгорье. Сейчас же разнообразие рыбных кушаний уже никого не удивляет.

Однако если хозяйка подает на стол просто кусочки селедки, считается, что она не очень способная в куховарстве, поэтому нужно что-то придумать поинтереснее.

4.Борщ. Борщ также является обязательным блюдом Святой вечери. Популярны у нас два вида борща: борщ с грибами и черносливом, но постный, без мяса на подсолнечном масле. И свекольный борщок с ушками. Для этого борща заранее маринуют свеклу, а в него добавляют фасоль.

5.Капуста. На Святой вечер готовят блюда из свежей и квашеной капусты. Традиционным блюдом считается капуста, тушенная с грибами. Более современные блюда – салаты из капусты.

6.Голубцы. Еще одним обязательным блюдом считаются голубцы. Причем начинка в голубцах может быть разной. В «квасные» голубцы, например, кладут начинку из риса и грибов (квашеные листки и рис одинаково долго варятся). Голубцы по-карпатски готовят из свежей капусты с кукурузными крупами, а также с тертым сырым картофелем. Вкуснее всего есть их с грибной подливой. Чтобы различать голубцы на праздничном столе, их по-разному заворачивают.

7.Вареники. Вареники готовят из постного теста со многими начинками. Чаще всего - с тушеной квашеной капустой, с капустой и грибами, с картофелем и грибами, с фасолью. Специально для детей готовят вареники с повидлом.

8.Каша. Также в Святвечер готовят пшонную кашу с грибной подливой. Также можно приготовить колбаски из кукурузной каши с обжаренным на масле луком. Или же гречневую кашу с кислой капустой.

9.Свекла. Из свеклы в Сочельник можно приготовить очень много блюд.

10.Фасоль. Самое простое и старинное блюдо - это фасоль с черносливом. Нужно всего лишь отварить фасоль и отварить, или просто замочить, чернослив. Чернослив мелко порезать и смешать с фасолью, можно еще добавить обжаренный лук.

11.Картофель. Картофель обычно отваривают и заправляют чесночным соусом. На Закарпатье принято жарить драники из картофеля, но без добавления яиц.

12.Выпечка. Очень популярные являются постные чебуреки. Тесто для них готовят, как на вареники, но кружки делают побольше. Начинка моет быть разной: из тушеной капусты, грибов, фасоли, гороха, рыбы. Жарят такие чебуреки на постном масле.