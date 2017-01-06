Как приготовить Сочиво на Рождество

Приморцы готовятся к празднику

Владивосток, пятница, 06 января , РИА Vladnews.

Сочиво считается основным блюдом праздничного стола на Рождественский сочельник. Сочиво традиционно готовится из зерновой вареной пшеницы, ячменя и риса, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Есть предположение, что свое название сочиво получило от слова Сочельник. Дома каждый должен перед основным принятием пищи съесть хотя бы немного сочива. По преданиям, оно несет в дом благополучие и здоровье на весь год.

Следует уточнить, что сочиво – это то блюдо, которое предназначено специально для Сочельника – вечера, предшествующего Рождеству. Его можно приготовить как из пшеницы, так и из ячменя, риса, добавляя в него орехи и мед.

Праздничный рецепт сочиво из пшеницы на Рождество

Ингредиенты:

зерна пшеницы 1 стакан

мак 100 г

мед цветочный 2-3 столовые ложки

орехи грецкие (ядра) 140 г

Пшеницу перебрать и тщательно промыть, а затем замочить на два-три часа в холодной воде. Потом откинуть на дуршлаг или марлю, слить воду и переложить пшеницу в кастрюлю. Залить чистой водой 1:3, слегка посолить и поставить вариться на тихом огне 2 часа или томить в духовке при 180`С до мягкости.

Пока пшеница варится можно залить мак крутым кипятком. С пшеницы слить воду, в которой она варилась. Немного отвара нужно сохранить и развести в нем мед. Пшеницу полить медовой водой. Набухший мак растереть в ступке или прокрутить через мясорубку с частой решеткой несколько раз. Орехи порубить, поджарить на сухой сковороде. Смешать пшеницу, мак и орехи, дать немного настояться. Сочиво готово.

Рецепт сочиво с рисом

Ингредиенты:

рис 1 стакан

изюм (мелкий) 100 г

миндаль, фундук (по вкусу)

мак 50 г

мед цветочный 2 столовые ложки

Стакан риса необходимо промыть водой, залить холодной водой, поставить на огонь и довести до кипения. После того, как рис закипит, кастрюльку снять с огня, слить воду через сито и вновь промыть крупу, а затем снова залить рис водой и поставить его варить на плиту. После того, как рис закипит, добавить соль по вкусу и варить до готовности.

Пока варится рис, горсть изюма залить кипятком и дать настояться 10 минут. На крупной терке натереть миндаль и фундук (50-70 грамм).

50 грамм пищевого мака положить в маленькую емкость, залить водой и проварить в течение 20 минут, постоянно помешивая. После варки мак остудить, добавить жидкий мед, растереть смесь в однородную массу.

Готовый рис смешать с маком и медом, добавить ореховую крошку и изюм, перемешать. Затем можно добавить немного апельсинового и лимонного сока и перемешать сочиво еще раз.

При подаче на стол сочиво можно украсить цукатами, орешками, кусочками фруктов.

Что должно быть на Рождественском столе

Напомним, что на Рождественском столе должны быть 12 постных блюд, приступать к пиру можно только, когда наступит вечер и на ночном небе появится первая звезда. Эта звезда символизирует звезду Вифлеема.

После окончания трапезы многие верующие люди отправляются в церковь и храмы, где они молятся и слушают рождественскую литургию, а также прославляют имя Божье и вспоминают историю появления на свет Сына Богородицы.