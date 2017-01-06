Мужчина с ножом ранил 11 детей в детсаду в Китае

Ведется расследование

Владивосток, пятница, 06 января , РИА Vladnews.

В среду, 4 января 2017 года, неизвестный мужчина проник в детский сад, который находится в городе Пинсян в Китае, и набросился на детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Очевидцы сразу же вызвали полицию. Однако злоумышленнику удалось нанести ранения 11 воспитанникам детского сада. Все пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника.

Сообщается, что подобное преступление было совершено в прошлом году, когда злоумышленник ранил 28 детей и 3 взрослых. До этого мужчина совершил нападение на учеников начальной школы, где ранения получили 18 учеников и один преподаватель.