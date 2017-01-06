Рождественские гадания 2017

На чем и как гадать в ночь перед Рождеством

Владивосток, пятница, 06 января , РИА Vladnews.

Канун Рождества или Сочельник (ночь с 6 на 7 января) считается лучшим временем для гаданий! По народным поверьям, в эту ночь снимаются все запреты, таинственные силы устремляются на Землю, чтобы помогать людям или, наоборот, мешать им, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В старину девушки, собираясь погадать, настраивались на серьезный лад, мысленно отгораживаясь от реального мира и обращаясь к сверхъестественным силам. В этой статье мы собрали самые популярные рождественские гадания, которые помогут вам заглянуть в будущее.

Гадание на воске (свечах). Для гадания вам понадобятся огарки парафиновых или восковых свечей. Огарки сложите в металлическую посуду, расплавьте на огне и сразу же влейте в емкость с холодной водой. Теперь внимательно посмотрите на образовавшуюся фигуру. Если вы увидели дом — в скором времени обзаведетесь новым хозяйством; для молодой девушки это связано в первую очередь с замужеством. Бесформенные очертания предсказывают несчастье в ближайшем будущем. Если видно яму, небольшую пещеру или грот — очень нежелательное изображение, так как символизирует место погребения и предсказывает тяжелую болезнь либо близкую смерть. Если дерево с направленными вверх ветвями — скоро ждите радостное известие, вниз — предсказывает печаль, тоску и скуку. Кольцо или свеча означают скорую свадьбу. Блин, осевший на дно, — долгое девичество.

Гадание на воске и молоке. Налейте молоко в блюдце и поставьте на порог. Возьмите огарки восковых свечей, положите в металлическую посуду и растопите на огне, приговаривая: «Домовой, хозяин мой, приди под порог попить молочка, поесть воска». После того, как произнесли последнее слово заклинания, вылейте воск в молоко и внимательно рассмотрите получившуюся при этом фигуру. Крест сулит болезнь; если его очертания нечеткие, то в скором времени следует готовиться к череде мелких неприятностей, которые затронут все стороны жизни. Распускающийся цветок означает, что свадьба будет через год. Животное свидетельствует о том, что в близком окружении появился недоброжелатель. Россыпь мелких звездочек - удача в делах. Полоски с размытыми краями - поездки, командировки, переезды, путешествия. Если видите человеческую фигуру — скоро появится новый друг.

Гадание по тени. Возьмите газетный лист и хорошенько его сомните, однако не скатывайте в плотный шар. Положите смятую бумагу на тарелку и подожгите. Когда бумага полностью прогорит, поставьте рядом с тарелкой свечу и посмотрите на тень, которую сгоревшая газета отбрасывает на стену. Значение возникших фигур соотвествует толкованию восковых фигур.

Гадание по кольцу. Возьмите обыкновенный стакан с гладкими стенками (без рисунка и шлифовки), налейте в него воду на 3/4 объема и осторожно опустите на середину дна предварительно почищенное обручальное кольцо. Пристально вглядываясь в самый центр кольца, можно увидеть суженого. Только чтобы его разглядеть, смотреть в кольцо надо довольно долго.

Гадание по туфле. Нужно выйти во двор, снять туфлю с левой ноги и через плечо бросить ее вперед носком. Куда носок повернется, оттуда и надо ждать сватов. Если же носок смотрит в сторону хозяйки туфли, то в следующем году ей не стоит ждать замужества.

Гадание «Колодец и мостик». Выдерните несколько прутиков из обычного домашнего веника, постройте из них мостик и положите его до утра под подушку со словами: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот переведет меня через мост». Согласно поверью, ночью во сне девушка, скорее всего, увидит своего будущего мужа. Вместо прутиков можно использовать спички. Постройте из них колодец и точно так же положите его под подушку со словами: «Суженый, ряженый, приди водицы напиться».

Гадание на имя суженого. Это очень известное и популярное гадание и на сегодняшний день. В полночь нужно выйти из дома и спросить у первого встреченного мужчины его имя. Оно и будет именем суженого.

Гадание на любовь. Это гадание для одиноких девушек, которые хотят наконец-то встретить свою любовь. В полночь подойдите к ближайшей церкви и 12 раз обойдите вокруг нее. Считается, что данный ритуал разрушает одиночество и способствует появлению новой любви.

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