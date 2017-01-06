Шоколад и мясо уничтожают психику человека, - ученые

Данные продукты вызывают депрессию

Владивосток, пятница, 06 января , РИА Vladnews.

Испанские ученые выяснили, что шоколад и мясо могут навредить психическому здоровью человека. Эти продукты могут быть вредны, если употреблять их пищу в больших количествах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Специалисты провели исследование, результат которого показал, что мясо и шоколад в больших количествах могут нанести непоправимый вред организму. Первыми симптомами, вызванными потреблением этих продуктов сверх нормы, является депрессия.

Первоначально такая еда оказывает возбуждающий эффект на человеческий организм. Люди, употребляющие много сладкого или жирного наиболее склонны к скачкам настроение от глубокой депрессии до необузданной радости.

В результате систематического употребления этих продуктов в больших количествах шанс заболеть психическими болезнями намного выше, чем у остальных.

Также жирное и сладости могут негативно отразиться на желудке.

Тем не менее, специалисты не стремятся сеять панику, так как употребление шоколада и мяса в допустимых дозах не только не вредно а напротив очень полезно для организма.

Следует отметить, что ранее американские ученые доказали, что шоколад является отличной профилактикой инфарктов и инсультов. Он препятствует образованию тромбов. В одной шоколадке (а если быть точнее, в 40 граммах этого продукта) антиоксидантов содержится больше, чем в одном бокале красного вина. Так что с уверенностью можно заявить, что он отлично справляется с выводом токсинов из организма. Он укрепит кровяные сосуды, заставит ваше сердце биться ровно, нормализует повышенное давление. Шоколад обладает значительным количеством витаминов В и А, кальцием, фосфором, калием и железом.

Кроме того, всего несколько кусочков шоколада повышают устойчивость к стрессам и улучшают память.

А вот польза мяса проявляется в его наборе уникальных аминокислот, которые способствуют активной работе организма. Мясо содержит белки, жиры и углеводы, но на 76% оно состоит из воды. Количество жиров и ценность белков варьируется в зависимости от вида мяса.

Мясо имеет в составе также фосфор, железо, магний, йод, калий и цинк, витамины групп Е, А, В, Д, что позволяет нашему организму работать в полную силу. Например, витамин В12 способен регулировать жизнедеятельность нервных клеток головного мозга, что способствует долгой работоспособности и активности.

Так что вывод очевиден, все хорошо в меру.