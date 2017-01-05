Экстрасенсы - о катастрофе Ту-154: ощущение искусственно созданной ситуации

Что на их мистический взгляд привело к крушению лайнера? ​

Владивосток, четверг, 05 января , РИА Vladnews.

Уже третьи сутки власти не дают никакой новой информации о причинах катастрофы Ту-154. В отсутствии официальных данных Newizv.ru решили обратиться к экстрасенсам. Что на их мистический взгляд привело к крушению лайнера?

Предупреждаем только, что за ДОСТОВЕРНОСТЬ ответов «НИ»ответственности не несут. Даем расшифровку ответов без купюр.



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Альбина Селицкая, экстрасенс, участник 7 сезона «Битвы экстрасенсов»

Хорошо, что вы позвонили! Я ещё в сентябре, на съёмках программы России-24, говорила, что разобьётся самолёт в городе, название которого начинается на букву «С». Надо мной все смеялись! Правда, я не думала об олимпийском Сочи, мне казалось, что трагедия произойдёт в моём родном Саратове…

Я все держала в секрете, но сейчас расскажу: в Москве есть подсказки – три здания, на которых граффити с самолётами или стюардессами и подписи – Санкт-Петербург, Ростов–на-Дону, Казань. Один такой дом – напротив театра «Содружество актёров Таганки»… Во всех этих городах произошли авиакатастрофы. Сначала были рисунки, потом разбивались самолёты. Я называю это реквием. Правда, есть ли дом, на котором написано Сочи, я не знаю… Это заранее запрограммированная трагедия. Это – теракт... Они планировали теракты в курортных городах, но подвернулся самолёт и они его уничтожили. По одной из официальных версий, в воздухозаборник могла попасть птица. Но это – не птица, это – либо взрывное устройство, либо что-то сыпучее, что попало таким образом в двигатель! Мне идёт картина - возможно, что-то распылили в кабине пилотов – они неадекватно реагировали на ситуацию.

Вся моя семья связана с военной авиацией. Муж – инженер по двигателям Су-27, я сама работала на военном аэродроме. У меня чуйка на авиацию! И ещё раз могу повторить – предпосылки были! Здания с рисунками и потом разбившиеся самолёты в этих городах, я увидела в этом зависимость, а потом предсказала катастрофу, диверсию, в городе на букву «С».

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Жанна Кострова, экстрасенс, ясновидящая

Моё мнение не совпадает с официальной версией. Боюсь, что правду мы никогда не узнаем. Я хотя и маг, но в чудеса не верю! Не было тех «стечений обстоятельств», о которых говорят!

Я - человек асоциальный и аполитичный, не слежу за мировыми процессами. То, что я скажу – острая интуиция. Конечно, безумно жалко погибших людей! Но это был теракт. Ответ за Сирию. Скорее всего, что-то пронесли с самолёт. Не исключено, что подложили в воздухозаборник. Это моя версия. Был предмет, который привёл к взрыву и экипаж не смог среагировать.

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Рафаэль Заманов, экстрасенс, участник проекта «Белое-Чёрное» на 1 канале

Удивительно, что на одном самолёте собрались столько талантливых и неординарных людей! И все погибли в одночасье… Я склоняюсь к тому, что были технические неполадки – скорее всего, сбой электрооборудования или проблемы с топливом. Гипотетически можно говорить о «человеческом факторе» - ошибке пилота или недосмотре при техобслуживании борта.

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Колдун Вуду, Мастер Гахан



Погибших на борту Ту-154 забрала природа. Это месть за насилие над Землей... А причиной аварии послужили технические неполадки. Самолёт военного ведомства, его проверяли много раз. Но я вижу, что был износ металла, ближе к турбинам, к несущей части.

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Иоланта Воронова, участница проектов «Белое-Чёрное» и «Битва Экстрасенсов»

Я не вижу теракта, не вижу и ошибки пилотов. Это – халатность при проверке технического состояния самолёта. Что-то не работало. Все специалисты, кто был на борту и поняли, что происходит, были в шоке. Самолёт не взрывался. Сейчас пытаются найти «стрелочника». Ведь это был борт Министерства Обороны, за ним обязаны были следить. Но причина аварии и гибели людей – халатность во время проведения техосмотра. Понадеялись, как всегда, на русский «авось»! Не заменили деталь, отработавшую свой ресурс.

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Зераддин Рзаев, экстрасенс, клинический психолог.



Это – результат деятельности Америки и Великобритании. Я вижу, что они изобрели новое оружие – с помощью спутника и океана уничтожают самолёты. Это ведь неспроста, что самолёты падают в воду – не на сушу, а в океан. И Малазийский рейс пропал в океане, и наш самолёт. На Западе нашли способ с помощью спутников, электрических и радио волн. Нарушают навигацию, создают помехи в эфире, экипаж не может связаться с диспетчерами. Это – целенаправленное уничтожение. Не теракт. Все, кого называют террористами, на самом деле, внештатные сотрудники, непризнанная армия Америки и Запада в целом. Они воюют везде, они убили Немцова, создают в России кризисные ситуации...Но наш народ мудрый, не поддался на провокацию. Тоже самое и с аварией Ту-154 – его уничтожили, чтобы спровоцировать наше государство. Все катастрофы и аварии – результат деятельности Америки!

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Юлия Соловьёва, финалист программы «Битва Экстрасенсов», 5 сезон.

У меня ощущение искусственно созданной ситуации. Я не могу сказать, что были ошибки пилотов или технические неполадки. С какой целью и каким образом была создана эта ситуация, я не знаю, не вижу. Но то, что все было спланировано заранее – уверена. Ведь это самолёт Министерства Обороны. Его должны были «вылизывать» и осматривать под лупой. Я много летаю и знаю, какое наплевательское отношение бывает к рейсовым бортам. Но не к борту военного ведомства. Нет никакой «случайности». Все продумано и подготовлено, так же, как теракты в Берлине и Стамбуле. Почему заранее не были приняты предохранительные меры? Я не верю в несчастный случай. У погибшего самолёта было мало часов налёта, его берегли. С какого бодуна у него что-то сломается? Ещё раз могу повторить – это искусственно созданная ситуация, теракт. То, что говорят официальные лица – полная глупость, не может такого быть! К сожалению, могу сказать, в наступившем году будут продолжения, будут теракты. Когда и где – не могу сказать, это – политика. Для экстрасенсов она закрыта.

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P.S.

«НИ», конечно, не собирается устраивать шоу под названием «битва экстрасенсов» по поводу трагедии с самолетом. Кто из ясновидящих оказался ближе к истине, должны показать выводы правительственной комиссии. Судя по интересу читателей газеты, несмотря на все новогодние ликования, тема упавшего лайнера остается ГЛАВНОЙ в общественном внимании. Но вот никаких новых сведений от комиссии не поступало. Неужели и в самом деле генералы и эксперты бросили изыскания и отправились безудержно праздновать Новый Год? Как-то не вяжутся их новогодние «каникулы» с масштабом произошедшей беды.