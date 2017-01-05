Ученые подсчитали, как быстро эпидемия зомби уничтожит человечество‍

Результаты исследований были опубликованы в научном журнале

Владивосток, четверг, 05 января , РИА Vladnews.

Ученые из Университета Лестера в Великобритании провели исследование, по результатам которого им удалось выяснить, что через 100 дней после начала зомби-апокалипсиса население Земли может сократиться до такой численности, при которой повторное заселение планеты будет невозможно.

Результаты исследований были опубликованы в научном журнале Journal of Physics Special Topics.

Специалисты оперировали только двумя основными факторами, которые влияют на скорость вымирания людей – это время для превращения в зомби и продолжительностью жизни в новом качестве. Ученые взяли за основу то, что превращение в зомби после укуса происходит в 90% случаев, а появившееся существо способно прожить не более 20 суток, а затем умирало от жажды и голода.

Авторы исследования считают, что если даже эпидемия начнется с одного зомби, то появление его в густонаселенной местности через 100 дней приведет практически к полному вымиранию человечества – на 19 миллионов зомби «в живых» останутся лишь 181 человек.

Стоит отметить, что британскими учеными не была учтена ситуация, при которой люди смогут уничтожить зомби. Авторы исследования считают, что если это произойдет, то у человечества может остаться больше шансов на выживание.