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Спорт

На Камчатке состоялась лыжная спартакиада подводных сил ТОФ

Все победители и призеры соревнований получили сладкие призы и памятные дипломы
Фото: Спартакиада подводников ТОФ Фото: Спартакиада подводников ТОФ
Владивосток, четверг, 05 января , РИА Vladnews.

На Камчатке в рамках новогодних спортивных соревнований состоялась традиционная лыжная гонка подводных сил Тихоокеанского флота.

В соревнованиях приняли участие сборные команды управления, соединений подводных сил, экипажи подводных лодок и члены их семей. Программа состязаний состояла из лыжной гонки для детей на дистанцию 1 км., для женщин – 3 км., для мужчин – на 5 км.

В этом году в командном и личном зачете первое место завоевали моряки-подводники противоавианосного соединения подводных сил ТОФ.

По словам помощника командующего подводными силами ТОФ по физической подготовке майора Андрея Виниченко, такие соревнования это, не только спортивный но и большой семейный праздник, в котором вместе с военнослужащими принимают участие и их члены семей.

В завершении соревнований состоялось торжественное награждение. Все победители и призеры соревнований получили сладкие призы и памятные дипломы.

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