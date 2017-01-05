Полицейский Дед Мороз навестил ветерана Великой Отечественной войны в Приморье

Гости создали в доме фронтовика атмосферу праздника

Владивосток, четверг, 05 января , РИА Vladnews.

Полицейский Дед Мороз побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Ивана Андреевича Князева. Сотрудники полиции поздравили пенсионера с наступившим Новым годом. Гости создали в доме фронтовика атмосферу праздника.

«Я тронут заботой, которую проявили полицейские», - сказал Иван Андреевич.Он вспомнил историю своего знакомства с сотрудниками отдела полиции. В ноябре прошлого года они вернули ветерану медаль, похищенную злоумышленниками. Подозреваемые сейчас находятся под стражей и ждут решения суда, а награда заняла свое место на парадном кителе фронтовика. С тех пор сотрудники городской полиции решили принимать участие в судьбе Ивана Андреевича, навещать его, помогать в решении бытовых проблем.

Ветеран поблагодарил гостей за заботу и внимание, поздравил с Новым годом, пожелав счастья, здоровья и успехов в службе.