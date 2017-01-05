13 тысяч нетрезвых водителей выявили в Приморье за год

Злостные нарушители Правил дорожного движения привлечены к уголовной ответственности

Владивосток, четверг, 05 января , РИА Vladnews.

В 2016 году сотрудники приморской Госавтоинспекции привлекли к ответственности свыше 12,8 тысяч любителей "пьяной" езды: 6843 водителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, 5966 автомобилистов отказались от прохождения медосвидетельствования. 868 приморцев управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Злостные нарушители Правил дорожного движения привлечены к уголовной ответственности.

За последнюю неделю декабря сотрудники Госавтоинспекции Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 164 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения. В отношении 4 правонарушителей составлены материалы, предполагающие уголовную ответственность за повторную пьяную езду. Во Владивостоке нетрезвые водители спровоцировали 4 автоаварии, в результате которых получили травмы 5 человек.

Так, 30 декабря в Первореченском районе Владивостока водитель Тойоты Короллы - 25-летняя местная жительница, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Сузуки Эскудо, который столкнулся с впередиидущей автомашиной Хондой Фит. В результате автоаварии травмы получили водитель Короллы и пассажир Эскудо. Им назначено амбулаторное лечение. 25-летняя девушка управляла транспортным средством с признаками алкогольного опьянения. В отношении нее составлен материал по статье 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления автотранспортом на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предлагает жителям Приморья не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно примут меры реагирования на сообщения о безответственных водителях, подвергающих угрозе не только свою жизнь, но и жизнь, здоровье и безопасность других участников дорожного движения.