«Битва экстрасенсов»: Виктор Коэн не убивал свою девушку 17:38, 05 января «Битва экстрасенсов»: Виктор Коэн не убивал свою девушку
Неравнодушные граждане задержали грабителя во Владивостоке 15:10, 05 января Неравнодушные граждане задержали грабителя во Владивостоке (Фото)
С приморского траулера спасли рыбака в Охотском море 14:38, 05 января С приморского траулера спасли рыбака в Охотском море
Новостная лента
Январь, 05 четверг
18:12
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
18:12
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
18:12
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
17:38
«Битва экстрасенсов»: Виктор Коэн не убивал свою девушку
17:02
В корякском селе Пахачи ребенок провалился под лед
16:42
Экстрасенсы - о катастрофе Ту-154: ощущение искусственно созданной ситуации
16:19
Глава УМВД Приморья посетил с рабочим визитом Северный Кавказ
15:50
На Камчатке состоялась лыжная спартакиада подводных сил ТОФ
15:46
Двухэтажный коттедж сгорел во Владивостоке
15:10
Неравнодушные граждане задержали грабителя во Владивостоке Фото
14:38
С приморского траулера спасли рыбака в Охотском море
14:10
С начала 2017 года произошло 7 ДТП с участием несовершеннолетних Фото
14:08
«Спартак-Приморье» 8 января сыграет с «Сахалином»
14:05
На Японское море сбросили торпеды, ракеты и одну бомбу
13:02
14-летний школьник погиб в страшной аварии в Приморье Фото
12:33
Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
12:25
Оперативная обстановка в Приморье на 5 января Видео
11:40
Грузовик раздавил женщину на пешеходном переходе в Приморье Фото
11:24
Во Владивостоке сегодня -9 °C
07:06
Система ГЛОНАСС стала обязательной для всех автомобилей в России
05:28
Когда откроют Египет для туристов 2017: новости на январь
04:03
Рубль начал 2017 год ростом по отношению к доллару и евро
02:36
В ДТП погибли трое сотрудников правительства Саратовской области
00:59
Спасатели информируют рыбаков об опасности нахождения на льду во Владивостоке
Январь, 04 среда
23:27
Полиция предостерегает приморцев от действий мошенников
22:22
Психологи рассказали, как провести новогодние каникулы с пользой
21:11
Красотки из группы поддержки произвели фурор в интернете Видео
20:06
Пенсионерка решила отомстить соседке, убив ее внучку, в Челябинске
19:03
Секс не улаживает конфликты, - ученые
18:05
Татуировки улучшают иммунную систему, - ученые
17:35
Деда Мороза повесили в Приморье
17:13
Приморские пенсионеры получат по 5 тысяч рублей в январе
16:27
Частный детский садик горит в Приморье Видео
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4062 (1) от 04 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Спасибо за гордую птицу!
Издание Шекспира с владивостокской ноткой
В светлый праздник хмурых туч не будет
Береженого бог бережет. И МЧС
Празднуем Рождество вместе
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

«Битва экстрасенсов»: Виктор Коэн не убивал свою девушку

Суд признал молодого человека виновным
Фото: vk.ru Фото: vk.ru
Владивосток, четверг, 05 января , РИА Vladnews.

Дело Виктора Коэна вновь получило широкую огласку. На данный момент петицию в поддержку осужденного жителя Владивостока подписывают сотни россиян, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Интерес к осужденному вновь появился после повтора телепередачи «Битва экстрасенсов», в которой почти все участники со сверхъестественными способностями заявили: Коэн невиновен.

Как ранее сообщало РИА VladNews, 28-летний Виктор Коэн в июне 2016 года был осужден за убийство. Суд доказал, что молодой человек убил свою бывшую девушку Галину Колядзинскую и сжег ее останки в районе Варяга. Ни защита, ни Виктор Коэн, ни даже мать Галины не согласны с приговором.

Отметим, что за годы расследования в соцсетях появилось множество групп по делу Коэна. Общественность уже давно разделилась на два лагеря: кто-то называет Коэна убийцей-расчленителем, а кто-то говорит, что подписать признательные показания обвиняемого заставили издевательские меры полиции.

Повтор телепередачи от 2015 года, где экстрасенсы «доказывают» невиновность Коэна поднял волну его новых сторонников и защитников. На сегодняшний день до отправления петиции Владимиру Путину, генеральному прокурору РФ Юрию Чайка и председателю Верховного Суда РФ Вячеславу Лебедеву не хватает 62 912 подписей.

Тем временем, социальные сети Виктора Коэна не пустуют. 2 января от его имени на его странице Вконтакте кто-то поздравил подписчиков с Новым годом и пожелал: «любить своих врагов, так как любите своих друзей и доказывать свое превосходство собственным успехом, а не уничижением окружающих».

Напомним, что Виктора Коэна приговорили к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Собранные доказательства суд признал достаточными, чтобы говорить о виновности Коэна.

Следствие установило, что 14 ноября 2011 года подсудимый задушил свою 25-летнюю сожительницу Галину Колядзинскую. При этом обвинительная сторона установила, что между сожителями давно и часто происходили ссоры, что и стало основанием для Виктора убить ее. Чтобы скрыть следы преступления после убийства он расчленил тело Галины, вывез его за город и сжег в лесу.

Читайте также:
comments powered by Disqus
Похожие новости
Глава УМВД Приморья посетил с рабочим визитом Северный Кавказ
16:19, 05 января 2017 Глава УМВД Приморья посетил с рабочим визитом Северный Кавказ

Николай Афанасьев выразил бойцам приморской полиции благодарность

Во Владивостоке сегодня -9 °C
11:24, 05 января 2017 Во Владивостоке сегодня -9 °C

В Приморье без осадков

Спасатели информируют рыбаков об опасности нахождения на льду во Владивостоке
00:59, 05 января 2017 Спасатели информируют рыбаков об опасности нахождения на льду во Владивостоке

Рейды проходят регулярно

Полиция предостерегает приморцев от действий мошенников
23:27, 04 января 2017 Полиция предостерегает приморцев от действий мошенников

Следует соблюдать меры личной и имущественной безопасности

Психологи рассказали, как провести новогодние каникулы с пользой
22:22, 04 января 2017 Психологи рассказали, как провести новогодние каникулы с пользой

Специалисты помогли составить план на праздники

Деда Мороза повесили в Приморье
17:35, 04 января 2017 Деда Мороза повесили в Приморье

Увиденное пугает местных жителей

Земля будет полностью уничтожена в октябре 2017 года
16:02, 04 января 2017 Земля будет полностью уничтожена в октябре 2017 года

Общественность в данное предсказание не верит