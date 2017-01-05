«Битва экстрасенсов»: Виктор Коэн не убивал свою девушку

Суд признал молодого человека виновным

Владивосток, четверг, 05 января , РИА Vladnews.

Дело Виктора Коэна вновь получило широкую огласку. На данный момент петицию в поддержку осужденного жителя Владивостока подписывают сотни россиян, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Интерес к осужденному вновь появился после повтора телепередачи «Битва экстрасенсов», в которой почти все участники со сверхъестественными способностями заявили: Коэн невиновен.

Как ранее сообщало РИА VladNews, 28-летний Виктор Коэн в июне 2016 года был осужден за убийство. Суд доказал, что молодой человек убил свою бывшую девушку Галину Колядзинскую и сжег ее останки в районе Варяга. Ни защита, ни Виктор Коэн, ни даже мать Галины не согласны с приговором.

Отметим, что за годы расследования в соцсетях появилось множество групп по делу Коэна. Общественность уже давно разделилась на два лагеря: кто-то называет Коэна убийцей-расчленителем, а кто-то говорит, что подписать признательные показания обвиняемого заставили издевательские меры полиции.

Повтор телепередачи от 2015 года, где экстрасенсы «доказывают» невиновность Коэна поднял волну его новых сторонников и защитников. На сегодняшний день до отправления петиции Владимиру Путину, генеральному прокурору РФ Юрию Чайка и председателю Верховного Суда РФ Вячеславу Лебедеву не хватает 62 912 подписей.

Тем временем, социальные сети Виктора Коэна не пустуют. 2 января от его имени на его странице Вконтакте кто-то поздравил подписчиков с Новым годом и пожелал: «любить своих врагов, так как любите своих друзей и доказывать свое превосходство собственным успехом, а не уничижением окружающих».

Напомним, что Виктора Коэна приговорили к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Собранные доказательства суд признал достаточными, чтобы говорить о виновности Коэна.

Следствие установило, что 14 ноября 2011 года подсудимый задушил свою 25-летнюю сожительницу Галину Колядзинскую. При этом обвинительная сторона установила, что между сожителями давно и часто происходили ссоры, что и стало основанием для Виктора убить ее. Чтобы скрыть следы преступления после убийства он расчленил тело Галины, вывез его за город и сжег в лесу.