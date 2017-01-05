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В корякском селе Пахачи ребенок провалился под лед

Ведется поиск мальчика
Фото: images.esosedi.ru Фото: images.esosedi.ru
Владивосток, четверг, 05 января , РИА Vladnews.

12-летнего ребёнка ищут в селе Пахачи Корякии. Мальчик провалился под лёд на припае Олюторского залива, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ.

При уточнении данных выяснилось, что подросток вместе со своими двумя друзьями 2006 года рождения, несмотря на предупреждения взрослых, играл на припае льда. В определенный момент лед треснул, и двое детей провалились в образовавшуюся полынью. Их товарищ побежал за помощью. Подоспевшие местные жители смогли вытащить одного из детей из воды. Второго подростка им так и не удалось обнаружить.

Поиски были организованы работниками пожарного поста, местными жителями, представителями местной администрации и отдела УМВД.

За прошедшие сутки поисковыми группами был обследован 1 км прибрежной полосы, обнаружить пропавшего ребёнка не удалось.

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