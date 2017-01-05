Глава УМВД Приморья посетил с рабочим визитом Северный Кавказ

Николай Афанасьев выразил бойцам приморской полиции благодарность

Владивосток, четверг, 05 января , РИА Vladnews.

Начальник УМВД России по Приморскому краю Николай Афанасьев посетил с рабочим визитом место дислокации сводного отряда приморской полиции в республике Дагестан. В состав отряда вошли сотрудники городских и районных отделов внутренних дел Приморья. В их числе инспекторы дорожно-патрульной, патрульно-постовой службы, сотрудники дежурной части, кинологи. Для многих эта командировка не первая, и со спецификой несения службы в Северо-Кавказском регионе сотрудники полиции хорошо знакомы.

Глава УМВД Приморья ознакомился с базой, условиями быта и несения службы. Николай Афанасьев выразил бойцам сводного отряда приморской полиции благодарность за самоотверженный труд, поздравил с Новым годом.

Сотрудников, отличившихся при выполнении служебных обязанностей, генерал-майор полиции поощрил своими правами.