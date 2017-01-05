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Двухэтажный коттедж сгорел во Владивостоке

Никто не пострадал
Фото: 25.mchs.gov.ru Фото: 25.mchs.gov.ru
Владивосток, четверг, 05 января , РИА Vladnews.

В среду, 4 января, в 15.21 на пульт пожарной охраны города Владивосток поступило сообщение о возгорании частного двухэтажного коттеджа на улице Третья Шоссейная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России Приморского края.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты. Горели стены и крыша дома.

В 15.51 пожар был локализован, а в 16.04 ликвидировано открытое горение. Общая площадь возгорания составила 200 кв.м.

На место происшествия прибыло 28 человек личного состава и 9 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет.

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