Неравнодушные граждане задержали грабителя во Владивостоке

От лица руководства УМВД города приморцам вручены благодарственные письма

Владивосток, четверг, 05 января , РИА Vladnews.

В отдел полиции № 5 города Владивостока поступило сообщение от пожилой женщины. 56-летняя заявительница рассказала, что ее ограбили, сообщили РИА VladNews в пресс-службе ведомства.

Неравнодушные граждане услышав крик, бросились на помощь к пострадавшей, догнали грабителя и удерживали его до приезда полицейских. Прибывшие на место ограбления стражи порядка задержали 26-летнего жителя п. Трудовое. В отделе УМВД мужчина дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемому грозит до четырех лет тюрьмы.

В настоящее время полицейские проверяют его на причастность к агалогичным преступлениям.

От лица руководства УМВД Владивостока, приморцам вручены благодарственные письма за проявленную гражданскую позицию и содействие полицейским в борьбе с преступностью.