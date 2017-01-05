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С приморского траулера спасли рыбака в Охотском море

Пострадавшего доставили в Магадан
Фото: ГУ МЧС РФ Фото: ГУ МЧС РФ
Владивосток, четверг, 05 января , РИА Vladnews.

4 января в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Магаданской области поступило сообщение, что на борту судна «Бухта Преображения» ПБТФ, ведущего промысел в акватории Охотского моря, требуется помощь тяжелобольному человеку. По тревоге в воздух поднялся вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС со специалистами Территориального центра медицины катастроф Магаданской области на борту.

Достигнув судна, пилоты «зависли» над судном, а спасатели ДВРПСО МЧС России спустились на его борт в гондоле при помощи лебедки. Таким образом, пострадавшего подняли на борт вертолета, где специалисты ТЦМК оказали ему медицинскую помощь. Воздушное судно приземлилось в аэропорту для легкомоторной авиации на 13 километре федеральной трассы «Колыма». Пациент доставлен в Магаданскую областную больницу, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ.

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