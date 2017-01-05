«Спартак-Приморье» 8 января сыграет с «Сахалином»

Вход на матч свободный

Владивосток, четверг, 05 января , РИА Vladnews.

В понедельник, 2 января, «Спартак-Приморье» провел первую в 2017 году тренировку после краткосрочного перерыва, связанного с январскими праздниками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на spartakbasket.ru

На отдых у тренерского штаба и игроков было два дня. Приморская команда продолжает подготовку во Владивостоке к первому матчу второго круга регулярного чемпионата Суперлиги, который назначен 8 января.



По словам главного тренера «Спартака-Приморье» Милоша Павичевича, к тренировкам приступили все игроки, кроме Ключникова: «На сегодняшний день у нас одна потеря – Федор Ключников, все остальные игроки здоровы и вышли сегодня на тренировку. К игре с «Сахалином» мы начали готовиться до нового года, и до матча еще есть некоторое время на подготовку. Настрой на соперника максимальный, это действующий чемпион – этим все сказано, да и год хочется начать с победы».



Игра 8 января с «Сахалином» начнется в 19:00



Вход в СК «Олимпиец» свободный.