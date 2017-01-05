С начала 2017 года произошло 7 ДТС с участием несовершеннолетних 14:10, 05 января С начала 2017 года произошло 7 ДТС с участием несовершеннолетних (Фото)
«Спартак-Приморье» 8 января сыграет с «Сахалином» 14:08, 05 января «Спартак-Приморье» 8 января сыграет с «Сахалином»
14-летний школьник погиб в страшной аварии в Приморье 13:02, 05 января 14-летний школьник погиб в страшной аварии в Приморье (Фото)
Новостная лента
Январь, 05 четверг
14:20
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
14:20
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
14:20
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
14:10
С начала 2017 года произошло 7 ДТС с участием несовершеннолетних Фото
14:08
«Спартак-Приморье» 8 января сыграет с «Сахалином»
14:05
На Японское море сбросили торпеды, ракеты и одну бомбу
13:02
14-летний школьник погиб в страшной аварии в Приморье Фото
12:33
Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
12:25
Оперативная обстановка в Приморье на 5 января Видео
11:40
Смертельное ДТП с участием большегруза произошло в Приморье Фото
11:24
Во Владивостоке сегодня -9 °C
07:06
Система ГЛОНАСС стала обязательной для всех автомобилей в России
05:28
Когда откроют Египет для туристов 2017: новости на январь
04:03
Рубль начал 2017 год ростом по отношению к доллару и евро
02:36
В ДТП погибли трое сотрудников правительства Саратовской области
00:59
Спасатели информируют рыбаков об опасности нахождения на льду во Владивостоке
Январь, 04 среда
23:27
Полиция предостерегает приморцев от действий мошенников
22:22
Психологи рассказали, как провести новогодние каникулы с пользой
21:11
Красотки из группы поддержки произвели фурор в интернете Видео
20:06
Пенсионерка решила отомстить соседке, убив ее внучку, в Челябинске
19:03
Секс не улаживает конфликты, - ученые
18:05
Татуировки улучшают иммунную систему, - ученые
17:35
Деда Мороза повесили в Приморье
17:13
Приморские пенсионеры получат по 5 тысяч рублей в январе
16:27
Частный детский садик горит в Приморье Видео
16:02
Земля будет полностью уничтожена в октябре 2017 года
15:26
Снег обрушится на Владивосток в понедельник, 9 января
15:08
Причины гибели пожарного в Приморье устанавливаются
14:49
Огнеборцы потушили пассажирский автобус в Приморье
14:40
Полицейский Дед Мороз навестил детей из малообеспеченных семей в Приморье
14:27
Серьезное ДТП произошло в Приморье
14:04
Ксения Собчак рассказала, как назвала своего сына
13:23
Автоледи «догнала» иномарку в Приморье Видео
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4062 (1) от 04 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Спасибо за гордую птицу!
Издание Шекспира с владивостокской ноткой
В светлый праздник хмурых туч не будет
Береженого бог бережет. И МЧС
Празднуем Рождество вместе
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Спорт

«Спартак-Приморье» 8 января сыграет с «Сахалином»

Вход на матч свободный
Фото: spartakbasket.ru Фото: spartakbasket.ru
Владивосток, четверг, 05 января , РИА Vladnews.

В понедельник, 2 января, «Спартак-Приморье» провел первую в 2017 году тренировку после краткосрочного перерыва, связанного с январскими праздниками, сообщает РИА VladNews со ссылкой на spartakbasket.ru

На отдых у тренерского штаба и игроков было два дня. Приморская команда продолжает подготовку во Владивостоке к первому матчу второго круга регулярного чемпионата Суперлиги, который назначен 8 января.

По словам главного тренера «Спартака-Приморье» Милоша Павичевича, к тренировкам приступили все игроки, кроме Ключникова: «На сегодняшний день у нас одна потеря – Федор Ключников, все остальные игроки здоровы и вышли сегодня на тренировку. К игре с «Сахалином» мы начали готовиться до нового года, и до матча еще есть некоторое время на подготовку. Настрой на соперника максимальный, это действующий чемпион – этим все сказано, да и год хочется начать с победы».

Игра 8 января с «Сахалином» начнется в 19:00 

Вход в СК «Олимпиец» свободный.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Красотки из группы поддержки произвели фурор в интернете
21:11, 04 января 2017 Красотки из группы поддержки произвели фурор в интернете

Ролик набрал более 30 тысяч просмотров

Стало известно расписание ближайших игр по дворовому хоккею на кубок Игоря Пушкарева
15:28, 01 января 2017 Стало известно расписание ближайших игр по дворовому хоккею на кубок Игоря Пушкарева

Поболеть за спортсменов приглашаются все желающие

«Адмирал» победил в Китае на излете года
11:37, 30 декабря 2016 «Адмирал» победил в Китае на излете года

Моряки взяли реванш в игре с «Куньлунь Ред Стар» из Пекина

Где покататься на коньках и сыграть в хоккей во Владивостоке
16:03, 29 декабря 2016 Где покататься на коньках и сыграть в хоккей во Владивостоке

Список адресов

Во Владивостоке прошла жеребьевка команд на турнир по дворовому хоккею
04:04, 29 декабря 2016 Во Владивостоке прошла жеребьевка команд на турнир по дворовому хоккею

В соревнованиях примут участие 16 команд

15:39, 27 декабря 2016 "Моряки" уступили в дальневосточном дерби

Последний матч года прошел в родных стенах

​«Спартак-Приморье» показал откровенно слабую игру
11:32, 27 декабря 2016 ​«Спартак-Приморье» показал откровенно слабую игру

Клуб опустился на пятое место