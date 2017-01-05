С начала 2017 года произошло 7 ДТС с участием несовершеннолетних

Владивосток, четверг, 05 января , РИА Vladnews.

С начала нового года на территории Приморского края было зарегистрировано 7 ДТП с участием несовершеннолетних детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

В транспортных происшествия пострадали 10 несовершеннолетних в возрасте от 5 месяцев до 17 лет.

Сообщается, что в большинстве случаев дети перевозились в салонах авто без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Также были зарегистрированы случаи, когда малышей перевозили взрослые на руках.

Причиной ДТП чаще становилась невнимательность водителей.