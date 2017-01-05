14-летний школьник погиб в страшной аварии в Приморье 13:02, 05 января 14-летний школьник погиб в страшной аварии в Приморье (Фото)
Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке? 12:33, 05 января Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
Смертельное ДТП с участием большегруза произошло в Приморье 11:40, 05 января Смертельное ДТП с участием большегруза произошло в Приморье (Фото)
Новостная лента
Январь, 05 четверг
13:45
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
13:45
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
13:45
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
13:02
14-летний школьник погиб в страшной аварии в Приморье Фото
12:33
Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
12:25
Оперативная обстановка в Приморье на 5 января Видео
11:40
Смертельное ДТП с участием большегруза произошло в Приморье Фото
11:24
Во Владивостоке сегодня -9 °C
07:06
Система ГЛОНАСС стала обязательной для всех автомобилей в России
05:28
Когда откроют Египет для туристов 2017: новости на январь
04:03
Рубль начал 2017 год ростом по отношению к доллару и евро
02:36
В ДТП погибли трое сотрудников правительства Саратовской области
00:59
Спасатели информируют рыбаков об опасности нахождения на льду во Владивостоке
Январь, 04 среда
23:27
Полиция предостерегает приморцев от действий мошенников
22:22
Психологи рассказали, как провести новогодние каникулы с пользой
21:11
Красотки из группы поддержки произвели фурор в интернете Видео
20:06
Пенсионерка решила отомстить соседке, убив ее внучку, в Челябинске
19:03
Секс не улаживает конфликты, - ученые
18:05
Татуировки улучшают иммунную систему, - ученые
17:35
Деда Мороза повесили в Приморье
17:13
Приморские пенсионеры получат по 5 тысяч рублей в январе
16:27
Частный детский садик горит в Приморье Видео
16:02
Земля будет полностью уничтожена в октябре 2017 года
15:26
Снег обрушится на Владивосток в понедельник, 9 января
15:08
Причины гибели пожарного в Приморье устанавливаются
14:49
Огнеборцы потушили пассажирский автобус в Приморье
14:40
Полицейский Дед Мороз навестил детей из малообеспеченных семей в Приморье
14:27
Серьезное ДТП произошло в Приморье
14:04
Ксения Собчак рассказала, как назвала своего сына
13:23
Автоледи «догнала» иномарку в Приморье Видео
13:02
Женщинам необходимо рожать до 30 лет, - ученые
12:45
За Серегой Питерским в Приморье приехала мама
12:13
Пассажирский автобус загорелся на трассе в Приморье Видео
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4062 (1) от 04 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Спасибо за гордую птицу!
Издание Шекспира с владивостокской ноткой
В светлый праздник хмурых туч не будет
Береженого бог бережет. И МЧС
Празднуем Рождество вместе
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

14-летний школьник погиб в страшной аварии в Приморье

Виновником ДТП стал 19-летний водитель
Фото:УГИБДД УМВД Приморья Фото:УГИБДД УМВД Приморья
Владивосток, четверг, 05 января , РИА Vladnews.

Первый день 2017 года был омрачен трагедией, которая произошла в поселке Пластун Тернейского района края, рассказали РИА VladNews в Управлении ГИБДД УМВД России по Приморью.

19-летний водитель автомобиля "Honda Odyssey" не справившись с управлением врезался в забор. Помимо водителя, в этот момент внутри минивэна находились четверо несовершеннолетних детей 13-ти и 14-ти лет. В результате аварии водитель получил сотрясение мозга, 14-летний пассажир скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи, трое подростков были госпитализированы с различными травмами. 

Сейчас читают: Большегруз раздавил женщину в Кавалерово.

В ходе выяснения обстоятельств происшествия, было установлено, что молодой парень управлял автомобилем без соответствующих документов, обучения на право управления автотранспортом он не проходил. Автомобиль "Honda Odyssey" принадлежит отцу одного из несовершеннолетних. Подростки, находившиеся в автомобиле, не были пристегнуты ремнями безопасности.

ГИБДД Приморья напоминает, всего с начала нового года в крае зарегистрировано 7 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых пострадали 10 детей и подростков в возрасте от 5 месяцев до 17 лет. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Оперативная обстановка в Приморье на 5 января
12:25, 05 января 2017 Оперативная обстановка в Приморье на 5 января

За прошедшие сутки на территории Приморья произошло 12 пожаров

Смертельное ДТП с участием большегруза произошло в Приморье
11:40, 05 января 2017 Смертельное ДТП с участием большегруза произошло в Приморье

Авария случилась на пешеходном переходе

В ДТП погибли трое сотрудников правительства Саратовской области
02:36, 05 января 2017 В ДТП погибли трое сотрудников правительства Саратовской области

Причины устанавливаются

Пенсионерка решила отомстить соседке, убив ее внучку, в Челябинске
20:06, 04 января 2017 Пенсионерка решила отомстить соседке, убив ее внучку, в Челябинске

Расследование продолжается

Частный детский садик горит в Приморье
16:27, 04 января 2017 Частный детский садик горит в Приморье

Причины устанавливаются

Причины гибели пожарного в Приморье устанавливаются
15:08, 04 января 2017 Причины гибели пожарного в Приморье устанавливаются

Оперативная группа работает на месте происшествия

Огнеборцы потушили пассажирский автобус в Приморье
14:49, 04 января 2017 Огнеборцы потушили пассажирский автобус в Приморье

Никто не пострадал