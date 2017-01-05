14-летний школьник погиб в страшной аварии в Приморье

Виновником ДТП стал 19-летний водитель

Владивосток, четверг, 05 января , РИА Vladnews.

Первый день 2017 года был омрачен трагедией, которая произошла в поселке Пластун Тернейского района края, рассказали РИА VladNews в Управлении ГИБДД УМВД России по Приморью.

19-летний водитель автомобиля "Honda Odyssey" не справившись с управлением врезался в забор. Помимо водителя, в этот момент внутри минивэна находились четверо несовершеннолетних детей 13-ти и 14-ти лет. В результате аварии водитель получил сотрясение мозга, 14-летний пассажир скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи, трое подростков были госпитализированы с различными травмами.

Сейчас читают: Большегруз раздавил женщину в Кавалерово.

В ходе выяснения обстоятельств происшествия, было установлено, что молодой парень управлял автомобилем без соответствующих документов, обучения на право управления автотранспортом он не проходил. Автомобиль "Honda Odyssey" принадлежит отцу одного из несовершеннолетних. Подростки, находившиеся в автомобиле, не были пристегнуты ремнями безопасности.

ГИБДД Приморья напоминает, всего с начала нового года в крае зарегистрировано 7 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых пострадали 10 детей и подростков в возрасте от 5 месяцев до 17 лет.