14-летний школьник погиб в страшной аварии в Приморье 13:02, 05 января 14-летний школьник погиб в страшной аварии в Приморье (Фото)
Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке? 12:33, 05 января Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
Смертельное ДТП с участием большегруза произошло в Приморье 11:40, 05 января Смертельное ДТП с участием большегруза произошло в Приморье (Фото)
Новостная лента
Январь, 05 четверг
13:45
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
13:45
Чем запомнится приморцам уходящий год? Эксклюзив
13:45
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
13:02
14-летний школьник погиб в страшной аварии в Приморье Фото
12:33
Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
12:25
Оперативная обстановка в Приморье на 5 января Видео
11:40
Смертельное ДТП с участием большегруза произошло в Приморье Фото
11:24
Во Владивостоке сегодня -9 °C
07:06
Система ГЛОНАСС стала обязательной для всех автомобилей в России
05:28
Когда откроют Египет для туристов 2017: новости на январь
04:03
Рубль начал 2017 год ростом по отношению к доллару и евро
02:36
В ДТП погибли трое сотрудников правительства Саратовской области
00:59
Спасатели информируют рыбаков об опасности нахождения на льду во Владивостоке
Январь, 04 среда
23:27
Полиция предостерегает приморцев от действий мошенников
22:22
Психологи рассказали, как провести новогодние каникулы с пользой
21:11
Красотки из группы поддержки произвели фурор в интернете Видео
20:06
Пенсионерка решила отомстить соседке, убив ее внучку, в Челябинске
19:03
Секс не улаживает конфликты, - ученые
18:05
Татуировки улучшают иммунную систему, - ученые
17:35
Деда Мороза повесили в Приморье
17:13
Приморские пенсионеры получат по 5 тысяч рублей в январе
16:27
Частный детский садик горит в Приморье Видео
16:02
Земля будет полностью уничтожена в октябре 2017 года
15:26
Снег обрушится на Владивосток в понедельник, 9 января
15:08
Причины гибели пожарного в Приморье устанавливаются
14:49
Огнеборцы потушили пассажирский автобус в Приморье
14:40
Полицейский Дед Мороз навестил детей из малообеспеченных семей в Приморье
14:27
Серьезное ДТП произошло в Приморье
14:04
Ксения Собчак рассказала, как назвала своего сына
13:23
Автоледи «догнала» иномарку в Приморье Видео
13:02
Женщинам необходимо рожать до 30 лет, - ученые
12:45
За Серегой Питерским в Приморье приехала мама
12:13
Пассажирский автобус загорелся на трассе в Приморье Видео
Верите ли вы в новогодние приметы?

Электронные версии
4062 (1) от 04 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Спасибо за гордую птицу!
Издание Шекспира с владивостокской ноткой
В светлый праздник хмурых туч не будет
Береженого бог бережет. И МЧС
Празднуем Рождество вместе
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Политика и экономика

Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?

Курс валют на 5 января
Фото: ghhauto.ru Фото: ghhauto.ru
Владивосток, четверг, 05 января , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 60.65 рубля, евро - 63.81 рубля ,сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. 

С начала 2017 года курс валют стремительно повышает свои позиции. Аналитики не исключают возможности повышения американской валюты до 62 рубля к концу января.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести доллар в Примтеркомбанке за 60.80 руб., продать валюту выгодно в САММИТ банке за 60.00 руб.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Оперкассе на Фокина,18 за 64.49 руб,а продать валюту выгодно в Примтеркомбанке за 63.00 рубля за один евро.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Когда откроют Египет для туристов 2017: новости на январь
05:28, 05 января 2017 Когда откроют Египет для туристов 2017: новости на январь

Авиасообщение может быть возобновлено в ближайшее время

Рубль начал 2017 год ростом по отношению к доллару и евро
04:03, 05 января 2017 Рубль начал 2017 год ростом по отношению к доллару и евро

Американская валюта продолжает падать

Приморские пенсионеры получат по 5 тысяч рублей в январе
17:13, 04 января 2017 Приморские пенсионеры получат по 5 тысяч рублей в январе

Единовременную выплату получат все пенсионеры России

Экономический прогноз для Приморья на 2017 год
16:01, 01 января 2017 Экономический прогноз для Приморья на 2017 год

Ждем стабильности, несмотря на трудности

Владимир Путин поздравил владивостокцев с Новым годом
09:45, 01 января 2017 Владимир Путин поздравил владивостокцев с Новым годом

"Уходящий год был не простым"

The Guardian: 2017 год может стать годом апокалипсиса для Европы
07:41, 01 января 2017 The Guardian: 2017 год может стать годом апокалипсиса для Европы

Шенген рухнет, ЕС устоит

Правительство не запретило торговлю разливным алкоголем
02:20, 01 января 2017 Правительство не запретило торговлю разливным алкоголем

Законопроект предполагал обеспечение хозяевами кафе и ресторанов личной безопасности потребителей спиртных напитков