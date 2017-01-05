Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?

Курс валют на 5 января

Владивосток, четверг, 05 января , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 60.65 рубля, евро - 63.81 рубля ,сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора.

С начала 2017 года курс валют стремительно повышает свои позиции. Аналитики не исключают возможности повышения американской валюты до 62 рубля к концу января.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести доллар в Примтеркомбанке за 60.80 руб., продать валюту выгодно в САММИТ банке за 60.00 руб.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Оперкассе на Фокина,18 за 64.49 руб,а продать валюту выгодно в Примтеркомбанке за 63.00 рубля за один евро.