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Оперативная обстановка в Приморье на 5 января

За прошедшие сутки на территории Приморья произошло 12 пожаров
Фото: mpsc.ru Фото: mpsc.ru
Владивосток, четверг, 05 января , РИА Vladnews.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю функционирует в режиме «Повышенная готовность».

За прошедшие сутки на территории Приморского края чрезвычайных ситуаций не произошло, произошло 12 пожаров. Для ликвидации пожаров привлекались 118 человек личного состава и 34 единицы техники. Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения не привлекались.

Дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях проводит непрерывный мониторинг, складывающейся обстановки на территории края.

Силы и средства готовы к выполнению служебных задач по предназначению.

Основные усилия сосредоточены на недопущение происшествий связанных с подлёдным ловом рыбы и на пропаганде пожарной безопасности на период праздников.

Настоятельно рекомендуем рыбакам-любителям соблюдать правила безопасности при выходе на лёд и не выезжать на лёд на автотранспорте. Так же обращаясь к жителям и гостям края, хотелось бы напомнить, о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов и печного отопления, кроме тото при использовании пиротехнической продукции нужно соблюдать требования правил пожарной безопасности.

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