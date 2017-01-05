Во Владивостоке сегодня -9 °C

В Приморье без осадков

Владивосток, четверг, 05 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 5 января, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ветер север-западный умеренный. Температура воздуха -3...-15°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный сильный. Температура -7...-9 °C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -8...-10°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -3...-5°C.