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Актуальный комментарий

Система ГЛОНАСС стала обязательной для всех автомобилей в России

Нововведения уже вступили в силу
Фото: 110km.ru Фото: 110km.ru
Владивосток, четверг, 05 января , РИА Vladnews.

С 1 января 2017 года все новые автомобили могут подорожать из-за системы ЭРА-ГЛОНАСС, установка которой в каждой в машине станет обязательной для прохождения сертификации.

Известно, что без этой функции автопроизводитель не получит от Росстандарта одобрение типа транспортного средства (ОТТС), а это значит, что он не сможет выпустить автомобиль в продажу.

Основная задача, которую выполняет система, это, прежде всего, сокращение времени реагирования экстренных служб на дорожное происшествие.

Отметим, что время поступления сигнала о ДТП в фильтрующий контакт-центр ЭРА-ГЛОНАСС составляет всего 10 секунд.

Вопрос стоимость внедрения этой системы весьма актуален для люксовых брендов. В таких условиях потеря каждого авто обойдется в несколько сотен тысяч евро и поэтому смысл существования подобного бизнеса в России может быть поставлен под вопрос. Впрочем, существуют легальные лазейки, которые позволяют обойти это требование и не тратиться на краш-тесты, обязательные при внедрении ЭРА-ГЛОНАСС - системы экстренного реагирования при авариях.

Стоит сказать, что большинство автокомпаний уже сообщили о том, что им удается уложиться в положенные сроки по оснащению ЭРА-ГЛОНАСС. Отметим, что к внедрению системы готова компания General Motors, представленная на авторынке РФ премиальными моделями Chevrolet и Cadillac.

В Rolls-Royce Motor Cars также заявили о том, что с 2017 года все модели получат ЭРА-ГЛОНАСС. В Infiniti рапортуют о том, что система будет на всех моделях марки. Причем она уже есть на Q30 и QX30.

В свою очередь компания Nissan подтвердила, что управится в положенные сроки. Так, модель Murano уже получила у «ЭРА-ГЛОНАСС», вскоре система будет внедрена в X-Trail, Qashqai и Terrano.

В компании Lexus не стали давать комментарии по этому поводу, а в концерне Volkswagen на запрос не ответили.

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