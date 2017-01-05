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Политика и экономика

Когда откроют Египет для туристов 2017: новости на январь

Авиасообщение может быть возобновлено в ближайшее время
Фото: Яндекс.Ру Фото: Яндекс.Ру
Владивосток, четверг, 05 января , РИА Vladnews.

Специалисты рассказала, когда откроют Египет для российских туристов 2017, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

С учетом того, что уже много лет россияне предпочитали проводить выходные и отпуска в жарких странах, приостановление авиасообщения с Египтом лишило многих из них этого возможности. Египетские курорты привлекали российских туристов хорошим соотношением цены и качества, поскольку в этой стране были средние цены на сервис хорошего уровня.

В декабре из Египта прилетела комиссия, которая изучала состояние обеспечения безопасности в египетских аэропортах. На основании выводов этой комиссии и будет принято решение о возобновлении чартерных рейсов. Поскольку пока еще те, кто все же решился отдохнуть в Египте, летают в эту страну в основном через Европу. На перелеты с пересадками уходит более 12 часов.

Как считают эксперты, авиасообщение с Египтом будет возобновлено уже в ближайшее время. Поэтому к концу первого квартала, вероятнее всего, турпоток из России в эту страну восстановится.

Но официальные лица пока еще не спешат комментировать ситуацию по поводу возобновления авиасообщения с Египтом. Тем более не называют они конкретных сроков. Поэтому сказать точно, когда же российским туристам удастся вернуться на полюбившиеся многим из них курорты Страны Пирамид.

Следует отметить, что Всемирная туристская организация рекомендует всем государствам, ранее наложившим запрет на полеты в Египет, поскольку эти ограничения «еще больше увеличивают страдания страны, пережившей теракт». Так, из-за крушения российского самолета Airbus A321 на Синайском полуострове в октябре 2015 года поток туристов в Египет упал на 50%. Отток российских туристов с египетских курортов достиг в 2016 году 64,5%.

Напомним, теракт на борту российского Airbus A321 произошел в тот момент, когда лайнер пролетал на Синайским полуостровом, следуя из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находилось более 200 человек. Выжить не удалось никому из них. Ответственность за теракт на борту этого самолета взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство».

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