Рубль начал 2017 год ростом по отношению к доллару и евро

Американская валюта продолжает падать

Владивосток, четверг, 05 января , РИА Vladnews.

В первый день торгов на Московской межбанковской валютной бирже российский рубль укрепил свои позиции по отношению к доллару США и евро.

Во вторник, 3 января, доллар торговался в диапазоне 60,9-61,1 рубля. Европейская валюта снизилась до 63,9 рубля. В первые минуты торгов доллар потерял 47,25 копеек по сравнению с уровнем закрытия торгов 30 декабря 2016 года. Евро же на открытии торгов подешевел на 88 копеек к уровню закрытия торгов 30 декабря 2016 года.

Как считают биржевые аналитики, в данном случае курс прямо указывает на позитивный настрой инвесторов на мировых финансовых рынках. В конце 2016 года многие эксперты заявили о том, что российский рубль является одной из самых привлекательных валют для инвесторов.

Также способствовало росту рубля и рост цены нефти на мировом рыке после того как крупнейшие производители договорились о сокращении объемов добычи «черного золота». Так, 3 января Brent на бирже ICE поднялась на 0,81% выше уровня закрытия торгов 30 декабря 2016 года, достигнув отметки в 57,28 долларов США.