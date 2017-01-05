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Общество

Спасатели информируют рыбаков об опасности нахождения на льду во Владивостоке

Рейды проходят регулярно
Фото: МЧС России по Приморскому краю Фото: МЧС России по Приморскому краю
Владивосток, четверг, 05 января , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на акватории Амурского залива и в бухте Новик острова Русский прошел рейд Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС России по Приморскому краю направленный на недопущение происшествий, связанных с выходом рыбаков-любителей и выезда автомобилей на ледовые поля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Профилактические рейды во многом снижают количество происшествий. Видя спасателей, рыбаки начинают задумываться, что подледная рыбалка не просто отдых, а еще и занятие, представляющее опасность и угрозу для жизни. Людей информируют об опасности нахождения на льду. Кроме того инспекторы ГИМС во время рейда проводят мониторинг складывающейся обстановки на месте, а это характер ледового поля, количество рыбаков, для максимально оперативного реагирования на возможные происшествия.

Спасатели находятся круглосуточно на службе, и готовы всегда прийти на помощь.

К сожалению, несмотря на рекомендации сотрудников МЧС люди пренебрегая собственной безопасностью, не только выходят, но и выезжают на лёд, что категорически запрещено и опасно для жизни!

Выходя на лед, соблюдайте все необходимые меры безопасности пребывания на льду, и будьте бдительными к окружающим, Ваша сознательность может спасти жизнь другого человека.

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